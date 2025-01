Ilnapolista.it - È Adeyemi (il Lavezzi tedesco) l’altro nome che piace al Napoli: costa 40 milioni, la metà di Garnacho

cheal40, ladi(Gazzetta)La Gazzetta dello Sport fa il punto sul post Kvaratskhelia ormai in direzione Parigi. Ilnuovo èildi 22 del Dortmund, velocissimo, non proprio un cecchino sotto rete (tranne che col Salisburgo: lì segnava gol a grappoli). Diciamo un.Scrive la Gazza:Ilha già sondato il Manchester United per Alejandro, 20 anni, tra i migliori talenti della sua generazione. La risposta è stata da brividi: servono 80. Serve un grande sconto, per questo ieri sera Manna è poi atterrato a Barcellona, per parlare con gli agenti del giocatore e capire la fattibilità dell’affare. Maè uno dei profili,in prima fila gioca a Dortmund e da anni fa impazzire i tifosi del Borussia.