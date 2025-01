Ilgiorno.it - Dopo lo scontro fra due auto si scatena un incendio: Autolaghi chiusa per oltre un’ora fra Lomazzo e Saronno

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 13 gennaio 2025 – Unofra due macchine, un veicolo che va a fuoco e siil caos sulla trafficatissimalaghi in direzione di Como e della Svizzera. Succede tutto in pochi minuti, questa sera intorno alle 20,30, poco prima dell’uscita disul ramo dell’A9 diretto a Chiasso. L’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco diper estinguere l’limitando danni e conseguenze. I due conducenti non sono miracolosamente feriti. L’strada è statanel tratto interessato dalle fiamme, ed è stato riaperto pochi minuti prima delle 22 una volta portate a termine le operazioni di spegnimento.