“Domani faccio una strage” | le minacce di Sodano alla ex prima di ucciderle madre e sorella

Oggi in aula le parole di Desyrée Amato, la giovane riuscita a sfuggire al suo ex, Christian, adesso imputato per duplice omicidio volontario premeditato. "Sono rientrata in casa per prendere una maglietta e l'anello dellada ridargli, lui è rimasto un po' a parlare con me e poi ha tirato fuori la pistola".