Docente coinvolto in un procedimento disciplinare | non si può negare l’accesso agli atti

Leggi su Orizzontescuola.it

Il caso in commento riguarda un contenzioso proposto da un dirigente tecnico dell’USR in relazione alla partecipazione ad un bando per dirigenti ai sensi dell’art. 19 comma sei della legge 165/2001. Lo stesso riceveva dal Ministero dell’Istruzione e del merito “Contestazione di addebito”. Per potersi difendere chiedeva una serie di, tra cui delle comunicazioni via mail, avvenute con l'Amministrazione. Che venivano parzialmente negate.L'articoloin un: non si può