DIRETTA Serie A, Atalanta-Juventus | Formazioni UFFICIALI! LIVE

Secondo recupero della diciannovesima giornata del campionato diA: attesissimo big match tra l’e laDopo le partite giocate per la ventesima giornata del campionato diA, si recuperano le gare non disputate, e valide per il diciannovesimo turno, a causa degli impegni nella Supercoppa Italiana: dopo Como-Milan, è il turno di.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo lo scialbo 0-0 contro l’Udinese di Kosta Runjaic del turno precedente, collezionando così il secondo pareggio consecutivo dopo quello esterno contro la Lazio di Marco Baroni. Adesso la vetta della classifica, occupata dal Napoli di Antonio Conte, è distante cinque lunghezze. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Thiago Motta hanno conquistato dodicesimo pareggio in campionato, quarto nelle ultime cinque giornate, nel derby della Mole contro il Torino di Paolo Vanoli.