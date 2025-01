Unlimitednews.it - Dipendenze, in 5 anni meno strutture e forte carenza del personale

ROMA (ITALPRESS) – In cinque, tra il 2018 e il 2023 (ultimo anno i cui dati sono disponibili) ildei SerD (i servizi per leda sostanze stupefacenti) si è ridotto di -252 unità.Nei SerD alla riduzione si associa una diminuzione degli utenti presi in carico (-4.125 nei cinque), sebbene in aumento nell’ultimo anno (+4.835 utenti), nei servizi di alcologia invece, si registra una riduzione degli utenti in carico sia nel medio periodo (-2.501) che nell’ultimo anno (-604).Il tasso diin rapporto agli utenti in carico per la dipendenza da stupefacenti è circa il 30% inrispetto alla dipendenza da alcol (4,7 vs 7,2 ogni 100 utenti in carico rispettivamente). Nel medio periodo il primo ha registrato una riduzione ed il secondo un aumento: -0,2 unità ogni 100 utenti e +0,6 unità ogni 100 utenti rispettivamente.