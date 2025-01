Ilgiorno.it - “Difendi Brescia” torna in piazza e l’Anpi chiede di “vietare il presidio”

, 14 gennaio 2025 – Laidentitaria rappresentata da:, sodalizio che raccoglie in ée associazioni e partiti vicini alla destra radicale tornerà a manifestare. L’appuntamento è fissato per il 17 gennaio al parco Pescheto di. Lo scopo è, per “” e per i suoi aderenti, quello di presidiare il parco e evitare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Questa sarebbe la prima delle inizative del 2025. Che però non piace aldi, che ha chiesto, tramite un appello pubblico, di “il”. Anpi, perre che venga deciso di sospender e il, si appella all’articolo 17 della Costituzione per “comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” per “evitare un nuovo sfregio alla tradizione democratica della nostra città e alla sua memoria antifascista”.