Diciassettenne salvata sulle rive del Serio: "Nessun profilo di reato"

Deve ringraziare i vigili del fuoco se non ha fatto una brutta fine la 17enne trovata svenuta a Crema vicino alla riva del, in aperta campagna, dopo l’una di notte di domenica. Dopo che il fratello e un altro ragazzo avevano avvertito il 112 del fatto che la ragazza fosse uscita dalla festa cui stava partecipando avventurandosi lungo ledel fiume e che aveva smesso di rispondere al cellulare, i vigili del fuoco l’avevano trovata incosciente. Ricoverata all’ospedale di Crema la giovanissima era stata curata e in mattinata si era ristabilita. Così aveva potuto lasciare l’ospedale. I medici avevano accertato che il malore era stato conseguenza del fatto che aveva bevuto troppo. Per la polizia non ci sono profili di