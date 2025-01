Diabete tipo 1, da Abbott e Insulet sistema automatizzato erogazione di insulina

Leggi su .com

(Adnkronos) –annuncia che il sensore per il monitoraggio continuo del glucosio FreeStyle Libre® 2 Plus è ora integrato con ildidi(AID) senza tubi OmniPod® 5 di. Il nuovointegrato per la gestione delè ora disponibile in Italia per le persone con.L'articolo1, dadiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.