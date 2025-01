Oasport.it - Debutto perentorio per Jasmine Paolini agli Australian Open: solo 4 game concessi a Sijia Wei

Missione compiuta per. La n.4 del mondo ha esordito in maniera brillante negli2025 e sconfitto la cinese Wei(n.117 del ranking) col punteggio di 6-0 6-4 in 1 ora e 15 minuti di gioco.quattroall’asiatica, dominando soprattutto il primo parziale col bagel. Nel secondo un piccolo calo, ma brava la giocatrice allenata da Renzo Furlan a portarla a casa. Nel secondo turno, la toscana affronterà la vincente tra la messicana Renata Zarazua (n.70 del mondo) e l’americana Taylor Townsend (n.85 WTA).Nel primo set l’azzurra parte forte, mettendo tanta pressione dal lato del dritto. La cinese non tiene il ritmo e commette diversi errori.domina in risposta, mettendo a nudo le difficoltà della rivale col fondamentale del servizio, ma deve anche lei annullare alcune opportunità all’avversaraia, come nel secondo e quarto