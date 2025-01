Sport.quotidiano.net - Dea e Juve, lo stesso obiettivo. Caccia alla prima vittoria del 2025

Atalanta entus, stasera alle 20.45 nel recupero al Gewiss come sempre esaurito, chiudono tecnicamente il loro girone di andata in una sfida ad alta tensione agonistica, dominatavigilia dalle assenze e dalle incertezze tattiche. Entrambe le squadre non vincono dal turno pre-natalizio e arrivano da una striscia di due pareggi in campionato e dsconfitta nella semifinale di Supercoppa in Arabia. Sta meglio l’Atalanta, terza a 42 punti, la cuicasalinga stasera è quotata a 2 dai bookmakers contro i 3.5 fissati per il successo esterno bianconero. Dea che arriva da quattordici risultati utili consecutivi negli ultimi tre mesi e mezzo in serie A e vuole i tre punti per restare in scia al Napoli, che sabato sera sarà ospite a Bergamo. Settimana chiave nella corsa al titolo per i nerazzurri: Djimsiti tra convocati, sarà in panchina con maschera protettiva, mentre Kossounou resterà fuori per tutto gennaio per un infortunio muscolare all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori: toccherà a Scalvini,terza gara da titolare nel nuovo anno, ancora però non al top dopo sette mesi ai box per la rottura del crociato.