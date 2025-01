Ilrestodelcarlino.it - ’DanzAscoli’ un successo: ecco i numeri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è conclusa una straordinaria edizione di ‘DanzAscoli’ condavvero incredibili. A trarre un bilancio della 21ª edizione è stato il direttore artistico Tina Nepi, titolare della Miniera delle Arti, affiancata dal presidente Diego Giacoboni. "Un anno straordinario di eventi, spettacoli, stage con una rete di enti, comuni e associazioni che ci hanno sostenuto – ha dichiarato Tina – L’anno 2024 ha fatto riscontrare: 31 spettacoli nei Comuni non solo nelle Marche; 34 lezioni tenuti da undici insegnanti internazionali; 8 eventi collaterali; 32 lezioni tenute da nove insegnanti internazionali dal 27 al 31 dicembre e 17 lezioni tenute da sette per il corso rivolto ai bambini. Sono stati consegnati quattro premi: al Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani; al maestro Amedeo Amodio star internazionale della danza, fondatore e direttore dell’Ater Balletto è andato il premio ‘DanzAscoli’, alla maestra Virginia Di Carlo è stato consegnato il premio ‘I veramente abili’ e a infine hanno premiato anche me i quarant’anni di insegnamento".