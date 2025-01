Lanazione.it - Dagli anni di Moser fino alla vittoria di Thomas

Leggi su Lanazione.it

Dall’8 maggio 2024 al 20 maggio 2025: ecco le date che uniranno le due tappe del Giro d’Italia, dopo che ieri è stata ufficialmente comunicato che anche per questa edizione Lucca sarà tra le sedi prescelte. Lo scorso anno, appunto l’8 maggio, la città ospitò l’arrivo della quinta tappa che vide trionfare il francese Benjamin(in foto l’arrivo). Sul percorso si assieparono in circa 15mila persone nei pressi del Campo Balilla, mentre altre migliaia fecero da corona lungo le strade comunali, dValfreddana a Monte San Quirico, a Borgo Giannotti, prima di arrivare nei pressi delle Mura, per l’occasione rivestite a festa e con aiuole a tema realizzate lungo gli spalti delle stesse. Del resto, il rapporto tra Lucca e le due ruote si perde nel tempo e non è mai venuto meno anche se l’edizione dello scorso anno arrivò ben 39dopo l’ultima presenza del Giro in città: erano glimitici di, Hinault e Saronni.