Curling | Russia e Bielorussia escluse dalle competizioni fino alla fine della stagione

Prosegue il “pugno duro” delnei confronti die Bielo, due Paesi attivamente coinvolti nel conflitto bellico in fase di svolgimento in Ucraina. Nelle scorse ore infatti la WorldFederation ha esteso la loro esclusione2024-2025, prorogando dunque la decisione già presa lo scorso luglio e confermata in occasione del Comitato Esecutivo svoltosi il 24 dicembre.basescelta risiede sempre la preoccupazione degli organi competenti, timorosi che un coinvolgimento degli atleti al momento bannati possa in qualche modo compromettere l’integrità delle; Il riferimento è la regola C1 B del regolamento, riportata da Insidethegames: “ll Consiglio direttivoWCF – si legge – può escludere una squadra o un’associazione membro da un evento WCF se, a giudizio esclusivo del Consiglio, la loro presenza durante l’evento danneggerebbe l’evento o metterebbe a repentaglio la sicurezza dei partecipanti o il buon ordine dell’evento”.