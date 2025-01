Unlimitednews.it - Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr pronti al rinnovo fino al 2026

ROMA (ITALPRESS) – Quarant’anni fra tre settimane (il 5 febbraio 2025), la stessa voglia di calcio, nonchè fame di gol e di vittorie di sempre. Secondo la stampa sauditasonoa estendere il contratto in scadenzaa giugno. L’accordo già ci sarebbe e potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, con un’entrata da 200 milioni di euro per CR7, ma anche l’impegno a svolgere il ruolo di ambasciatore saudita in vista dei Mondiali del 2034 che proprio l’Arabia organizzerà. L’obiettivo del portoghese ex Juventus è quello di presentarsi al meglio al Mondiale delnegli Stati Uniti, per lui sarebbe la sesta coppa del mondo, l’ennesimo record in una carriera lunghissima e strepitosa.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo