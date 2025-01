Temporeale.info - Crisi senza precedenti, persi oltre 28 miliardi: situazione allucinante

Leggi su Temporeale.info

Ladiper l’azienda è terribile. I numeri parlano chiaro e potrebbe precipitare ulteriormente nelle prossime ore. Settori pubblici e non solo hanno l’obiettivo non solo di aiutare il prossimo in determinati settori ma allo stesso tempo devono fare attenzione alle finanze. I numeri sono gravissimi e anche le recenti dichiarazioni fanno pensare . L'articolo28Temporeale Quotidiano.