Fanpage.it - Cosa sono i PFAS, le “sostanze chimiche per sempre” che l’industria non vuole vietare

Leggi su Fanpage.it

perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche)composti chimici sintetici noti anche come “per” per la loro persistenza nell’ambiente.più rilevati come inquinanti, alcuni di questi composticollegati a effetti negativi sulla salute, machimica sta cercando di impedire il loro divieto minimizzando i rischi e diffondendo affermazioni fuorvianti.