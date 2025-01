Justcalcio.com - Corriere dello Sport – per l’annuncio è questione di ore

2025-01-14 18:08:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del:Napoli e Psg sono ai dettagli per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia, pianificato già da una settimana. L’asso georgiano ha lasciato oggi Castel Volturno prima dell’allenamento. E’ ancora indisponibile, ma presto partirà per Parigi. Il ds Giovanni Manna è volato ieri mattina a Nizza per poi raggiungere a Montecarlo il collega del Paris Saint-Germain, Luis Campos. L’incontro decisivo, quello dei dettagli, della formalizzazione: ormai èdi ore per. L’accordo è praticamente raggiunto: la cessione di Kvara frutterà 70 milioni con i bonus. Soltanto cash, alla fine: Milan Skriniar non è incluso nell’operazione, anche se sullo sfondo resiste l’idea di provare a prenderlo in prestito al netto dell’affare Danilo e degli ostacoli relativi al suo ingaggio da 9 milioni.