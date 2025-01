Consulta l’uscente Prosperetti | Se giudici eletti giovedì in tempo per plenum su referendum

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ennesima fumata nera in Parlamento , riunito in seduta comune per l'elezione dei quattromancanti della Corte costituzionale. Si rischia adesso a causa delle successive formalità da espletare di pregiudicare la ricostituzione deldellaentro lunedì prossimo, quando la Corte si riunirà in Camera di Consiglio sull'ammissibilità dei, tra .L'articolo: “Se, inpersu” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.