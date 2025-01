Messinatoday.it - Condotta antisindacale, condannato il Comune di Sant'Alessio Siculo

Leggi su Messinatoday.it

Il Tribunale del Lavoro di Messina haildiperper non aver dato attuazione a precisi adempimenti per l'avvio della contrattazione per gli anni dal 2014 al 2017 e dal 2023 al 2024. Lo rende noto la Cisl Fp di Messina che aveva.