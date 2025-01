Pianetamilan.it - Como-Milan, le probabili formazioni di Fàbregas e Conceicao | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Ledi, recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:30 al 'Sinigaglia'Ecco, in questodella redazione di 'GazzettaTV', ledi, recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:30 allo stadio 'Sinigaglia'. Vediamo insieme, dunque, le possibili scelte dei due allenatori, Cesce Sergio