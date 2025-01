Europa.today.it - Como-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

Al trionfo in Supercoppa, per il, ha fatto seguito il deludente pareggio interno in campionato con il Cagliari, che costringe i rossoneri a restare distanti dalle zone nobili della classifica. Il Diavolo, nel recupero della 19esima giornata, dovrà quindi andare a caccia dell'intera posta in.