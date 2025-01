Ilgiorno.it - Como, controlli in centro città: ubriachi, clandestini e persone moleste sanzionate dalla polizia

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 gennaio 2025 –, veicoli e sale slot,espulsi esanzionati. E’ il bilancio della notte diorganizzata inla scorsa notteQuestura di, che ha impegnato Squadra Volante edel Reparto Prevenzione Crimine di Milano. I posti di controllo hanno portato all’identificazione di 72e di 15 veicoli, con 35 stranieri controllati. Nella zona tra viale Varese e via Torriani è stato denunciato e accompagnato in al Cpr per l’espulsione, un cittadino marocchino, irregolare, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per furti su auto. All’esterno di locali sono stati multati alcuni soggetti per ubriachezza molesta, e due ordini di allontanamento sono stati emessi nei confronti di altrettanterintracciate ai Portici Plinio e in piazza Volta.