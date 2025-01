Trevisotoday.it - Come comportarsi in caso di avvistamento del lupo: la brochure diffusa dalla Regione

Leggi su Trevisotoday.it

«La presenza delin Veneto anche in zone abitate è sempre più frequente, in particolare in queste settimane si susseguono nuovi avvistamenti in varie zone del Veneto e in Polesine dove risultano presenti due branchi lungo l’asta del fiume Po. Per questo è fondamentale che i cittadini mettano.