L’intesa per la tregua tra Israele epotrebbe essere formalizzata già domani o, al massimo, mercoledì, con un’entrata in vigore prevista 48-72 ore dopo. Questa informazione è stata riportata al Financial Times da un diplomatico coinvolto nei negoziati. Secondo la fonte, “è stato raggiunto un accordo su tutte le questioni principali”; attualmente si stanno discutendo solo dettagli logistici e aspetti secondari.Il primo ministro israeliano Benyaminha dichiarato la sua disponibilità a unilprolungato, sottolineando che questa iniziativa è condizionata al rilascio di tutti gli ostaggi attualmente in mano a. Durante un incontro con le famiglie dei rapiti,ha affermato che si tratta di “dio ore” e che l’accordo potrebbe iniziare immediatamente dopo la risposta del gruppo militante.