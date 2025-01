Unlimitednews.it - Cdm approva il primo disegno di legge sulle Pmi, Urso “Svolta storica”

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri hato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ildiannualePMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando l’aggregazione, l’innovazione del sistema produttivo e l’accesso al credito. Tra gli interventi principali del provvedimento, spiccano i “Mini Contratti di Sviluppo” per il settore Moda, le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.