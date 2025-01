Leccotoday.it - Canna fumaria in fiamme e abitazione a rischio, vigili del fuoco in azione in Valsassina

Leggi su Leccotoday.it

Paura nella notte tra lunedì e martedì per l'incendio partito dalladi un'situata in via Piazzi, nel centro storico di Pasturo. Non appena scattato l'allarme, nel comune dellasi sono presto portati idelcon con 2 squadre - un'autopompa serbatoio.