Cane legato a un'auto e trascinato per chilometri: ora Rambo cerca una nuova casa

Ilmeticcioè stato avvistatocon un guinzaglio alla portiera di un’auto in corsa mentre venivasull'asfalto a Cassano Murge, in Puglia. Due uomini sono stati denunciati per maltrattamento, mentreè stato salvato ma adesso si trova in canile dove però rischia di restare per sempre se non troverà un'adozione.