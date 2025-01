Calcionews24.com - Calciomercato Torino, salgono le quotazioni di Kouamé: la situazione

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul possibile nuovo attaccante del, con l’obiettivo Christiandalla Fiorentina. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilavrebbe cambiato obiettivo per l’attacco. Nelle ultime ore si è infatti complicata la pista Beto, valutato sui 15 milioni di euro dall’Everton. Per questo potrebbe prendere quota .