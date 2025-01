Europa.today.it - Calciomercato serie C, il Perugia cede ufficialmente Viti al Monza

Leggi su Europa.today.it

Torna a muoversi ilinvernale, questa volta in uscita. Ilha ufficializzato in data odierna la cessione di Matteoal.Il difensore, da giorni ai margini del progetto tecnico dei biancorossi, si trasferisce in Lombardia con la formula del prestito fino al.