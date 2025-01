Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, si sblocca la situazione Beltran? Quel fattore può incidere sull’esito della trattativa

Leggi su Calcionews24.com

, com’è laper portare Cabral in Emilia Romagna? Sartori pressa, ma il Benfica pretende 18 milioni Secondo quanto riportato da TuttoWeb, ilvede i rossoblu provare a comprare, ma lasi dimostra in salita più del previsto. LA– L’attaccante del Benfica fa parte inveceseconda strategia per .