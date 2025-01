Lanazione.it - Calcio a cinque da star. Le sfide Italia-Portogallo

Si rinnova il connubio fra le nazionali die Prato. Doppia sfida amichevole in programma stasera e domani sera con ilin cui scenderà in campo la selezione maggiore femminile che sta preparando le qualificazioni ai Mondiali. Il teatro di gara sarà il Pala Kobilica (alle 20). Prato torna dunque alla ribalta grazie al futsal, disciplina che negli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla città. I confronti frasono stati presentati ieri nel salone consiliare del Comune alla presenza della sindaca Ilaria Bugetti e del consigliere della Divisionea 5, il toscano Antonio Scocca, che è anche l’accompagnatore ufficiale delle azzurre, rappresentate dalla Ct Francesca Salvatore e dalla capitana Ludovica Coppari ("a Prato veniamo volentieri – ha detto – perché ci sentiamo come in famiglia"); hanno parlato poi anche il delegato Coni Massimo Taiti ed il presidente del comitato regionale della federPaolo Mangini, oltre ad Aniello Apicella, presidente del Montebianco Pratoa 5 che ha organizzato il doppio evento.