Cafarchio | Yuko Mishima il d' Annunzio giapponese

Leggi su Liberoquotidiano.it

U na lama, 100 anni. È passato esattamente un secolo dal 14 gennaio 1925, data di nascita di Yukiol'autorepiù tradotto nella nostra lingua. All'interno del suo dualismo ha saputo raccontare come nessun altro i lati nascosti e visibili del Sol Levante. Uno scrittore che è uscito, nell'era moderna, dalla dicotomia dell'arte per l'arte. Una vana ricerca che sviscera l'esistenza dell'autore dalla propria produzione. I libri diventano un ready-made di tutto quello che non sappiamo essere. Quello che maggiormente ha affascinato l'anestetizzato pubblico è il suo rapporto con l'eterno sonno. «La morte si sposa perfettamente con la sua visione del mondo, è tratto peculiare della cultura tradizionale, si lega all'eroismo, al coraggio, all'etica samurai, a un “intellettuale atipico” che da anni combatte contro l'intellettualismo», ha scritto di lui Federico Goglio.