Lapresse.it - Bolivia, scontri tra polizia e sostenitori di Evo Morales a La Paz

Leggi su Lapresse.it

tra forze dell’ordine edell’ex presidente Evoa La Paz, in, durante le proteste contro la crisi economica del Paese e a sostegno dell’ex leader accusato di abusi sessuali su minori e tratta di esseri umani. Il corteo di manifestanti ha percorso circa cento chilometri, tentando di entrare nella piazza centrale della capitale che ospita il Palazzo del Governo ma laha bloccato loro la strada usando gas lacrimogeni per disperdere la protesta intenzionata a prendere il controllo dell’edificio.Alcunidisono rimasti feriti durante le cariche degli agenti. L’ex presidente e i suoi seguaci accusano il governo di Luis Arce di un complotto politico-giudiziario per eliminarlo dalla corsa alle elezioni presidenziali che si terranno ad agosto.