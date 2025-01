Ilgiorno.it - Blitz anti abusivi in via Zamagna

Due denunce per resistenza e ricettazione, cinque ordini di allontanamento, una Mercedes sequestrata e generi alimentari (forme di grana, salumi, bevande e generi per l’infanzia) da destinare alle associazioni del terzo settore. È il bilancio delandato in scena ieri mattina al mercato abusivo di via, in zona San Siro: i ghisa guidati dal comandante Gianluca Mirabelli hanno anche identificato 50 persone. L’operazione rientra in un piano di interventi disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia.