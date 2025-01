Ilgiornaleditalia.it - Better Finance pubblica i risultati della ricerca europea sul mondo dell'azionariato e sugli investimenti green

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un esclusivo abstract dal titolo "Principles for Transition Investing Engagement". Un occhio anche all'ItaliaShareholder Engagement and Transition of Capital Flows Il rapporto fornisce un’analisi completa sul ruolo degli azionisti nella transizione dei flussi di capitale in Eu