Berlusconi e le balle al caviale

Fvidentemente avendo in programma tanti aperitivi nei quartieri che contano la gauche ha bisogno di altrettanti argomenti. Ed esaurito Benito Mussolini, schiantatosi sulla fiction di Luca Marinelli e sull'ombra lunga di Antonio Scurati (uno che chiede soldi a tutti quelli che lo criticano), serviva il colpo da novanta. E cosa c'è di meglio di un grande amarcord smentito nelle aule di tribunale su Silvioper sapere cosa dirsi quando, in assenza dei grandi classici della borghesia al, non resterebbe che parlare della morte di Ramy o della liberazione di Cecilia Sala. Argomenti molto ostici perché in quei salotti, dove un tempo si decidevano i destini di questo Paese, ridotto in stato di minorità proprio da quelle tartine, certi mariti si alzano e vanno a fumare pur di non mostrare il sentimento che davvero provano di fronte a un sistema politico dove l'unica forma di azione è l'insulto e la violenza contro Giorgia Meloni.