Beatrice | Addio a Toscani una vita di immagini tra provocazioni e colpi di genialità

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Sono un fotografo, non un artista». Lo sottolinea spesso, anzi sempre, infastidito dalle regole conformiste che attribuisce al mondo dell'arte e che eno il confronto vero, quello con il pubblico. A dire il vero, di quel sistema lo infastidiscono parecchie cose, a partire dalle cornici che inquadrano una foto proteggendola come una reliquia, messa in evidenza come se quel riquadro attorno garantisse, in automatico, che abbia qualcosa da dire. Se gli proponi una mostra con le cornici salta su, si arrabbia di brutto, cominciano discussioni infinite, nonostante le mediazioni pazienti di Nicolas Ballario che fu suo assistente e oggi tra le voci nuove più interessanti nella comunicazione e della critica d'arte, che sa come prenderlo e riportarlo a miti consigli. E tuttavia, quando qualcuno cambia radicalmente come Oliviero la storia di un linguaggio, definirlo soltanto con la qualifica professionale risulta limitante.