Baritoday.it - Bari celebra l'anniversario della nascita di Nicolò Piccinni: due manifesti artistici a Palazzo di Città

Leggi su Baritoday.it

Duesulla facciata didi: è l'iniziativa messa in campo In occasione dellezioni per il compleanno di Niccolò, organizzate per il sesto anno consecutivo dal Fai in collaborazione con il Museo Civico e una serie di associazioni e partner.