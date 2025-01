Repubblica.it - Bari, c’è un fermo per l’omicidio di Franco Dogna: è un uomo di 42 anni. “Stava per scappare”

L’fermato ha precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia: è sospettato di aver ucciso con 70 coltellate il 62enne nel suo appartamento a Santo Spirito. Verifiche sul dna per le macchie di sangue lasciate in strada dal killer