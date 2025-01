Salernotoday.it - Bando nazionale per il Servizio Civile: il Comune di Salerno partecipa, al via la selezione

Leggi su Salernotoday.it

Il 18 dicembre 2024 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilUniversale (DPGSCU) ha emanato ilper ladi operatori volontari da impiegare in programmi di intervento diUniversale contenente nuove opportunità per i giovani di impegnarsi in.