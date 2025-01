Teleclubitalia.it - Aversa, riscaldamenti spenti alla scuola Wojtyla: ritorno in classe al gelo per gli alunni

al freddo per decine di studenti del plesso “” in via Madre Teressa di Calcutta, nella zona delle “palazzine” ad. Dopo due giorni di sospensione delle attività didattiche – uno per motivi di sicurezza, a seguito della fuoriuscita di ammoniaca dFrigoCaserta di Gricignano d’, e un altro per l’allerta meteo .L'articoloinalper gliTeleclubitalia.