Avellinotoday.it - Avellino il convegno "Le ferite nascoste": combattere il maltrattamento minorile, con la Regione a sostegno delle politiche sociali

Leggi su Avellinotoday.it

Oggi, presso l'IPSEOA "Manlio Rossi-Doria" di, si è concluso con successo l'evento finale del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, un'iniziativa fondamentale per il contrasto alla povertà educativa, sostenuta dall'Impresa Sociale "Con i Bambini" e finanziata dal Fondo per.