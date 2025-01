Avellinotoday.it - Avellino, Biancolino ritrova Sounas e valuta D'Ausilio. Le ultime sull'affare Gori-Merola, Liotti può restare nel Girone C

Leggi su Avellinotoday.it

L’torna subito il campo. Dopo il pareggio strappato in extremis all’Audace Cerignola, gli uomini di Raffaeleriprendono la preparazione in vista del match contro la Cavese, in programma sabato 18 gennaio, allo Stadio Partenio-Lombardi. L’1-1 finale del Monterisi non ha ridotto.