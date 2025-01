Europa.today.it - Auto, Mobilize: accordo con Aspi per mobilità sostenibile in Italia

Leggi su Europa.today.it

Con una mossa storica per il settore dellaelettrica,, la marca di Renault Group dedicata alle nuove, e Free To X, filiale distrade per l’, hanno annunciato un’operazione che punta ad accelerare lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica ad alta potenza.