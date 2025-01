Australian Open Sonego e il punto epico contro Wawrinka | il video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzoagli2025. L'azzurro ha messo in campo una prestazione convincentelo svizzero Stan, vincendo 6-4 5-7 7-5 7-5 in 3 ore e 12 minuti di gioco. Ora aspetta il vincente della sfida tra Rublev e Fonseca, ma in questi minuti sta diventando virale .