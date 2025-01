Thesocialpost.it - Australian Open, arriva il “ciclone Fonseca”. A 18 anni è nato l’anti-Sinner

Il 18 gennaio 2025 segna l’inizio di una carriera che promette di essere memorabile. Joao, giovane brasiliano di soli 18, ha debuttato nel main draw deglicon una prestazione da incorniciare, eliminando la testa di serie n. 9 Andrey Rublev con un netto 7-6, 6-3, 7-6. Un risultato clamoroso, accompagda una dimostrazione di talento, potenza e maturità che ha impressiotutti.ha domiil campo con un servizio straordinario, raggiungendo percentuali di prime palle superiori all’80% nei primi due set e con una seconda palla che viaggiava a una media di 175 km/h. Ma il servizio è solo una delle sue armi: il giovane tennista ha impressioanche per la forza del suo dritto, considerato già il più potente del circuito, e per la capacità di gestire i momenti decisivi come un veterano.