Australian Open 2025 | Berrettini supera Norrie in rimonta Musetti fa suo il derby contro Arnaldi Ok Sonego out Nardi

Parte bene Matteoagli, vincendo una partita di alto livelloCameron. Un successo inper il tennista romano, che prende le misureun avversario insidioso come il britannico, imponendosi per 6-7(4) 6-4 6-1 6-3. La vittoria proiettaal secondo turno, dove troverà la testa di serie numero 13, Holger Rune. Esce subito di scena, invece, Luca, che crolla negli ultimi due set e cedeGabriel Diallo: termina 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2. Ilitaliano tra Lorenzoe Matteovede prevalere il toscano dopo oltre quattro ore di gioco, mentre Lorenzoha la meglio su Stan Wawrinka.IL TABELLONEMatteo– Foto Giampiero Sposito/FITP, okal debuttoFin dalle prime battute,mette in mostra una buona condizione fisica e il solito servizio che lo contraddistingue, scaricando subito un ace.