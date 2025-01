Inter-news.it - Atalanta e Juventus pareggiano (ancora), ma la ripresa è da urlo

Finisce 1-1, recupero della diciannovesima giornata di campionato. Altro pareggio per entrambe, ma che secondo tempo!GRAN PARTITA – Al Gewiss Stadium, sfida affascinante tra, recupero della diciannovesima giornata di campionato. Alle 18.30 il Milan è passato a Como in rimonta, mentre domani toccherà all’Inter contro il Bologna a San Siro. Nel primo tempo, è la Dea a fare la partita mantenendo il possesso e il dominio del gioco, ma è la Vecchia Signora ad avere le occasioni migliorare. Al 21?, primo squillo della partita del grande ex, fischiatissimo, Koopmeiners, che calcia col sinistro, ma stringe troppo. Tre minuti più tardi risponde Lookman, che riscalda i guantoni di Di Gregorio. Al 33?, lava vicina al vantaggio con McKennie, ma nel finale la squadra torinese sfiora due volte l’1-0 prima con Koopmeiners e poi con Yildiz.