Calcionews24.com - Arsenal, Arteta allo scoperto: «Stiamo cercando un nuovo attaccante, vogliamo migliorare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Mikel, allenatore dell’, sugli obiettivi dei Gunners per il calciomercato di gennaio. Tutti i dettagli Mikelha parlato in conferenza stampa in vista di-Tottenham. INFORTUNIO GABRIEL JESUS – «Non sembra una bella cosa. Dobbiamo fargli fare degli esami più specifici, per ora non voglio confermare che si sia rotto il crociato finché .